Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 190 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 190 artarak 13 bin 936'ya ulaştı.

Bugün 180 bin 312 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 30 bin 110 olarak belirlenirken, toplam hasta sayısı son 24 saatte tespit edilen 6 bin 101 kişiyle birlikte 506 bin 966 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 4 bin 593 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 409 bin 320'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 5 bin 303, hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3 olduğu belirtildi.