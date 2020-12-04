TFF 1. Lig'e koronavirüs engeli!

Haber 7'ye göre, TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.