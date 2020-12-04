  1. Spor
4 Ara 2020 13:20

TFF 1. Lig'e koronavirüs engeli!

TFF 1. Lig'e koronavirüs engeli!

Koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi.

Haber 7'ye göre, TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

News Code 1890887

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