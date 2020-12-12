  1. Siyaset
12 Ara 2020 08:33

İran'a karşı kara propaganda yürüten isim idam edildi

İran'a karşı kara propaganda yürüten isim idam edildi

Yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda yapan Ruhullah Zam, bugün sabah idam edildi.

Yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda yapan Ruhullah Zam, bugün sabah idam edildi.

Siyonistler, Suudiler ve İslam Devrimi karşıtı örgütlerin adına çalışan Ruhullah Zam Ekim 2019'da yurt dışında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yakaranarak ülkeye getirilmişti.

Sosyal medya Telegram'da "Amad News" adlı bir kanal kuran sözde jornalist Ruhullah Zam, yıllardır yabancı istihbarat servisleri ile işbirliği yaparak İran'a karşı kara poropaganda yürütüyordu.

News Code 1891062

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler