Fransa'nın Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Philippe Thiebaud, ülkesinin sözde gazateci Ruhullah Zam'ın idam cezasının uygulanmasına ilişkin müdahaleci açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Bakanlığa çağrılan Fransız diplomata Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı tarafından İran İslam Cumhuriyeti'nin protestosu iletildi.
Almanya'nın Tahran Büyükelçisi de Avrupa Birliği'nin sözde gazeteci Zam'ın infazıyla ilgili açıklamasının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
Yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda yapan Ruhullah Zam, dün sabah idam edilmişti.
Siyonistler, Suudiler ve İslam Devrimi karşıtı örgütlerin adına çalışan Ruhullah Zam Ekim 2019'da yurt dışında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yakaranarak ülkeye getirilmişti.
Sosyal medya ağı Telegram'da "Amad News" adlı bir kanal kuran sözde gazeteci Ruhullah Zam, yıllardır yabancı istihbarat servisleri ile işbirliği yaparak İran'a karşı kara poropaganda yürütüyordu.
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