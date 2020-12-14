Türkiye’de yoksulluk yaşam biçimi oldu!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, sorun olmaktan kalktı” dedi. Bence haklı… Sefalet öylesine arttı ki, olağanlaştı! Yoksulsun, etrafına bakıyorsun herkes yoksul… Senin gibi yaşıyorlar dolayısıyla sorun olmuyor. Sanki normal olan bu gibi…" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Aile, çalışma, sosyal hizmet… Üçü bir arada… Yanlış hesaplayacak hali yok ya… Nankörlük yapma! Bir de şöyle hesapla…Bu ülkede çalışanların yüzde 57'si asgari ücret civarında bir paraya çalışıyor. Yani 2.324 lira… Açlık sınırı ne kadar? 2.516 lira… Ya yoksulluk sınırı? O 7.973 lira… Maaşın yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için 3'e katlaması gerekli… Daha çok yolumuz var yoksul olmaya… Sorunumuz yoksulluk değil, açlık bu durumda…" ifadesini kullandı.