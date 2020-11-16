  1. Türkiye
16 Kas 2020 17:23

Türkiye'de benzine 32 kuruş indirim

Türkiye'de benzine 32 kuruş indirim

Geçtiğimiz hafta yapılan 19 kuruş zammın ardından benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 32 kuruş indirim geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7.03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.71 lira olacak.

​Benzinin litresi İstanbul'da 6.97 liradan 6.65 liraya, İzmir'de 7.05 liradan 6.73 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

News Code 1890472

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