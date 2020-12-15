Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani, Erdoğan’ın Bakü'de okuduğu şiiri değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 7 yıldaki gelişmeleri ve hükümetin bu dönemdeki performansını değerlendirdi.

Hükümetin en zor koşullarda ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğini belirten Ruhani, “Günümüzde halkımız ekonomik savaş ve koronavirüs salgının yayılması nedeniyle zor günler yaşıyor ve hükümet, ülkeyi en zor koşullarda yönetmekten sorumludur” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir hakkında Ruhani, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan konu Türkiye Dışişleri Bakanı'nın İranlı mevkidaşıyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Sayın Erdoğan'ın bu şiiri özel bir amaçla okumadığını belirtmesidir. Ayrıca Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi de bu konuyu onayladı. Söz konusu şiir okunduğu yere göre farklı anlamlar taşıyabilir. O şiir İran'da bir anlam yurtdışında ise başka bir anlam verebilir. Gerçek şu ki Türk yektililer bize şiirin art niyetle okunmadığını söylediklerini ve ayrıca Sayın Erdoğan'ın Bakü'de yaptığı konuşmada Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ve bütün bölgenin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptığını görüyoruz. O konuşma bir bütün olarak dikkate alınmalıdır yani sadece özel bir kısmına bakmamak lazım. Erdoğan o şiiri okumakla Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından mutlu olduğunu dile getirmek istemiştir. Sayın Erdoğan, Hafız ve Mevlana'dan çok şiir okur. Kendisini tanıdığıma göre İran toprak bütünlüğüne hakaret ettiğini düşünmüyorum. Elbette halkımız bu konuda itiraz hakkında sahiptir. Halkımızın hassasiyeti de çok önemlidir ve dünyadaki herkes toprağımızın her milimetresinin bizim için büyük önem taşıdığını bilmelidir. Herkes konuşmalarına dikkat etmeli."

Avrupa ülkeleri terörizmi aklamaya çalışıyor

Fransa ve Almanya'nın Tahran büyükelçileri, ülkelerinin İranlı sözde gazateci Ruhullah Zam'ın idam cezasının uygulanmasına ilişkin müdahaleci açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dün gece konuya dair basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bakanlığa çağrılan Fransız ve Alman diplomata İran İslam Cumhuriyeti'nin protestosunun iletildiğini söyledi.

Hatipzade, "Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, daha önce sözde gazeteci Zam'ın İran karşıtı faaliyetleri konusunda tam bir hareket özgürlüğüne sahip olduğunu doğrulamıştı." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinin teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmesinin utanç verici olduğunu belirten Hatipzade, "Avrupa'nın terörü kendi çıkarlarına göre iyi ve kötü olarak ikiye ayırması ve kendi amaçları doğrultusunda kullanması tarihi bir trajedidir. Nefret, şiddet ve terörizmin kısır döngüsü insanlık karşıtı yaklaşımın mirasıdır." ifadesini kullandı.

"Ne yazık ki, Avrupa ülkeleri elleri İranlı masum sivillerin kanıyla kirlenmiş teröristlere kucak açıp onların işledikleri suçları gözardı ederek terörizmi aklamaya çalışıyor" diyen Hatipzade, Avrupa ülkelerinin tutumunu eleştirerek şiddetle kınadı.

İran'ın petrol ihracatı hiçbir zaman durdurulmadı

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün düzenlenen Güney Pars Enerji Sahası'nı Geliştirme Projesi'nin 11. etabının doğalgaz sondaj çalışmaları töreninde yaptığı konuşmada, “ABD’nin İran'ın petrol endüstrisine yönelik yaptırımlarına rağmen, İran'ın petrol üretimi ve ihracatı hiçbir zaman durdurulmadı.” dedi.

Zengene, “Yaptırımlar döneminde pes etmeyeceğimizi kanıtladık. Biz aktif ve dirençli olduğumuzu gösterdik. ABD, COVID-19 salgını döneminde de yaptırımları artırdı, ancak halen çalışmaktayız.” ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı: 823 bin 231 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 501 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 447'ye vaka sayısının da 1 milyon 115 bin 770'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 711'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 823 bin 231'e ulaştığı bilgisini verdi.