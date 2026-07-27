  1. İran
27 Tem 2026 19:51

İran: ABD'nin aşırı taleplerini reddettik

İran: ABD'nin aşırı taleplerini reddettik

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İslamabad'daki görüşmelerde ABD'nin sunduğu iki "aşırı" talebi reddettiklerini duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmelerde ABD tarafından sunulan iki "aşırı" talebin Tahran yönetimi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Garibabadi, ABD tarafının taleplerin kabul edilmemesi halinde müzakerelerin başarısız olacağını ve görüşmelerden ayrılacağını söylediğini belirterek, "Talepleri reddettik ve kendilerine ayrılabileceklerini söyledik" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, Umman'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde ise karşı tarafın Hürmüz Boğazı'nın güney rotasının açık tutulmasında ısrar ettiğini ancak İran'ın bunu kabul etmediğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Sonuç ne olursa olsun, planlarınızı kabul etmeyeceğimizi söyledik" diyerek Tahran'ın bu konudaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

News ID 1937716

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