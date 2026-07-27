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27 Tem 2026 20:48

Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'de olacak

Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'de olacak

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Ankara’ya resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı AlinZeydi'nin yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Zeydi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Ankara'ya geleceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını vurguladı.

News ID 1937717

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