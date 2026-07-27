Irak'taki Erbain törenine 6 milyon İran vatandaşının katılacağı tahmin ediliyor

Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, İran Hac ve Ziyaret Kurumu’nun Irak'taki temsilciliği başkanı Muhsin İsmail Sağerçi, Irak ve İran arasındaki kardeşlik bağları ve dayanışmanın, beklenen katılım sayısını etkilediğini söyledi.

Sağerçi, “Bu yılki Erbain törenine 5 ila 6 milyon İranlı ziyaretçi katılabilir” dedi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.