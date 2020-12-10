İran ABD'nin Yemen Büyükelçisini yaptırım listesine aldı

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı bir açıklamada, ABD’nin Yemen Büyükelçisi Christofer Hensel’in Yemen’deki insani krizdeki rolünden dolayı yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD’nin Yemen Büyükelçisinin Yemen’de savasa öncülük etme ve bu ülkenin masum halkını öldürme, saldırgan koalisyonuna silah, mali ve siyasi destek sağlama, Yeme halkına karşı zalimce yaptırımları sürdürme ve bu ülkenin bölünmesinin yanı sıra Yemen krizinin siyasi çözümünü engellemedeki rolüne değinen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD'nin Yemen Büyükelçisi, İran İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan ‘Bölgede insan hakları ihlalleri ve ABD’nin maceracı ve terör eylemleri ile mücadele yasası’ uyarınca yaptırımlar listesine alınıyor.

Bu tarihten (9 Aralık) itibaren, Christopher Hansel, ‘Bölgedeki insan hakları ihlalleri ve ABD’nin maceracı ve terör eylemleri ile mücadele yasası’nda belirtilen sonuçlara ve şartlara tabi tutulacak ve ilgili tüm makamlar kanun uyarınca uygun önlemler ve kararlar alacaktır.''

ABD Hazine Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, ABD yönetiminin İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu’ya yaptırım uygulama kararı aldığı bildirilmişti.