Yemen'den ABD'ye 'Suudilere desteği bırakın' çağrısı

Russia Today’in haberine göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD’nin Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine askeri silah ve lojistik destek sağlamayı bırkaması gerektiğini vurguladı.
Muhammed Ali el-Husi, “ABD’nin Suudi Arabistan’a askeri desteğinin durdurulması, Washington’un Ensarullah’ı uyguladığı yaptırımlardan muaf tutmasından daha iyidir” dedi.
El-Husi, “ABD Hazine Bakanlığı'nın varlıkları, ABD-Suudi Arabistan- BAE koalisyonunun Yemen'e karşı yürüttüğü terör eylemlerinin yanı sıra çocuklarla kadınları katletmek ve ülkede yıkım ve kıtlık yaratmak pahasına toplanmıştır.” ifadesini kullandı.
ABD Hazine Bakanlığı, Yemen Ensarullah Hareketi’ni uyguladığı yaptırımlardan bir aylığına muaf tutacağını duyurmuştu.
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