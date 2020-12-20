Nijerya’da tanker patladı: 11 yaralı

Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.
Patlamanın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, eyalet hastanesinde tedavi altına alındı.
TRT Haber
Lagos eyaletindeki bir otoyolda ilerleyen tanker, iki araca çarptı. Kaza sonucu meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.
Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.
Patlamanın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, eyalet hastanesinde tedavi altına alındı.
TRT Haber
yorumunuz