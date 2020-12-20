  1. Dünya
  2. Afrika
20 Ara 2020 17:24

Nijerya’da tanker patladı: 11 yaralı

Nijerya’da tanker patladı: 11 yaralı

Lagos eyaletindeki bir otoyolda ilerleyen tanker, iki araca çarptı. Kaza sonucu meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.

Patlamanın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, eyalet hastanesinde tedavi altına alındı.

TRT Haber

News Code 1891261

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 13 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler