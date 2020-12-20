Türkiye, Suriye’de sivillerden içme suyunu bile esirgiyor

Ankara yönetimi ve Suriye'deki Türkiye destekli silahlı grupların bu ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayeti ve batı banliyölerinde bir milyondan fazla masum insanın içme suyunu kestiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz ayın 25’inde Haseke ve çevresinde yaşayan sivillerin su ihtiyaçlarını karşılayan Resulayn'ın doğusundaki Allouk Su Tesisi’nde çalışmalar duruduruldu.

Su kesintisi yaşanması üzerine sosyal medyadan Suriye halkı özellikle Haseke sakinleri Türk yönetimine tepki gösterdi.

Arap medyasına göre, son günlerde Haseke'de çok sayıda kişi kent göbeğinde toplanarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı sloganlar attı.

Ankara’nın COVID-19 salgını döneminde suyu kasıtlı bir şekilde keserek yüz binlerce hayatı tehlikeye attığı söyleniyor. Bölgedeki su kesintisi sorunu ilk değil, Türk yönetiminin şimdiye kadar beş kez Haseke’ye giden suyu kestiği belirtiliyor.

Arap uzmanlara göre, Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda baskı oluşturmak için su kesintisi uyguluyor. Şam yönetimi de Türkiye’nin eylemlerine tepki olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup göndermiştir.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın gönderdiği mektupta, "Türkiye, Haseke’nin bir milyondan fazla sakinine su sevkiyatını engelledi. Bu, işgal ve saldırganlığa ilave üstü açık bir savaş suçu" ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi’nden derhal konuya müdahale ederek Türkiye'yi Alluk su istasyonunu yeniden açmaya zorlamayı talep eden bakanlık, Türkiye’nin Suriyeli vatandaşlarının en doğal haklarını kısıtlayan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Suriye devlet medyası, 7 Aralık’ta Haseke’de elektrik hatlarına zarar verilmesi sonucu Alluk su istasyonunda çalışmaların durduğunu duyurmuştu. Suriye yönetimi, saldırılardan Türkiye destekli grupları sorumlu tutmuştu.