Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ülkenin korona durumuna ilişkin Ruhani, "Şu anda ülkede yüksek ve orta riskli bölge (kırmızı ve turuncu bölge) kalmadığı için çok mutluyuz ve mevcut durumu korumaya çalışmalıyız." dedi.

Ruhani, "İran'ı gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda sağlıkçılarımızın gösterdiği performansının çok etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu durumu korumalıyız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, düşman medyasının İran'ın aşı alımıyla ilgili sahte haberlerini eleştirerek, “Önceliğimiz yerli aşı üretmek. Bu konuda birkaç İranlı firma çalışıyor ve inşallah amaçlarına ulaşır. Bununla birlikte yabancı aşı almak için de çaba gösterdik.” açıklamasında bulundu.

Bunlara ilave olarak Ruhani, ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için aralıksız olarak çalıştıklarını söyledi.

İran'da toplam 942 bin 548 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 134 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 574'e vaka sayısının da 1 milyon 194 bin 963'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 273'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 942 bin 548'e ulaştığı bilgisini verdi.