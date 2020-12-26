ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ülkenin korona durumuna ilişkin Ruhani, "Şu anda ülkede yüksek ve orta riskli bölge (kırmızı ve turuncu bölge) kalmadığı için çok mutluyuz ve mevcut durumu korumaya çalışmalıyız." dedi.

Ruhani, "İran'ı gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda sağlıkçılarımızın gösterdiği performansının çok etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu durumu korumalıyız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, düşman medyasının İran'ın aşı alımıyla ilgili sahte haberlerini eleştirerek, “Önceliğimiz yerli aşı üretmek. Bu konuda birkaç İranlı firma çalışıyor ve inşallah amaçlarına ulaşır. Bununla birlikte yabancı aşı almak için de çaba gösterdik.” açıklamasında bulundu.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikalılar bizim için sorun yaratıyor. Bundan hiç kimse tereddüt etmesin. Bu sadece aşı konusunda değil. Tıbbi ilaçlar ve yiyecek alımında da durum aynı. Yurtdışından bir şeyler satın almak istediğimizde orada Amerika’nın kötülüğü ile karşılaşıyoruz. İhracat alanında da onların kötü faaliyetlerine tanık oluyoruz."

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı aşıyı almaya hazırız ama güvenilmez bir firmanın ürettiği aşının ülkede test edilmesine karşıyız." diye konuştu.

Bunlara ilave olarak Ruhani, ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için aralıksız olarak çalıştıklarını söyledi.