İslam Devrimi Lideri'nden Ayetullah Misbah Yezdi için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Uzmanlar Meclisi'nin Rezevi Horasan eyaleti temsilcisi Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi’nin vefatı üzerine taziye mesajı yayınladı.

İslam Devrimi Lideri'nin taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ayetullah Misbah Yezdi’nin vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğim. Bu olay İlmiye Havzaları, İslami eğitim ve maarif için büyük bir kayıptır.

Merhum, adaleti açık bir şekilde dile getiren, azimle sırat-ı müstakimde yürüyen olağanüstü bir düşünür ve yöneticiydi.

Ayetullah Misbah Yezdi’nin dini düşünce ile ilgili yol gösterici kitaplar yazması, seçkin öğrenciler yetiştirmesi ve varlığına ihtiyaç duyulduğu zaman bir devrimci olarak tüm alanlarda çalışması gerçekten sunduğu hizmetlerinin benzersiz olduğunu gösterir."

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Yüce Allah'tan Ayetullah Misbah Yezdi için rahmet ve mağfiret diledi.

İran Uzmanlar Meclis üyesi ve Kum'daki İmam Humeyni Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi dün hayatını kaybetmişti.

86 yaşında vefat eden Ayetullah Misbah Yezdi son günlerde hastalığının şiddetlenmesi nedeniyle Tahran'daki bir hastaneye kaldırılmıştı.