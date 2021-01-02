İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, konuk olduğu devlet televizyonunda ülkenin nükleer programına dair yaptığı açıklamda, "Çok yakında uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20 seviyesine çıkaracağız." dedi.

Salihi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Viyana'daki İran temsilcisine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ulaştırılmak üzere bir mektup gönderildi. UAEA denetçilerinin mühürlenmeyi kaldırmalarını istedik. Ajans denetiminde yakın bir gelecekte uranyum gaz kapsülünü değiştirmek zorundayız."

Ali Ekber Salihi, "Biz devletin hizmetçisiyiz elimiz tetikte. Komutan emri vermelidir. Çok hızlı işe başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı Aralık ayında İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanmıştı. Bu yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.