UAEA bağımsız, tarafsız ve profesyonel kalmalı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, attığı bir tweette, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın Avrupalılarla koordineli olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran konusunda baskı yapmaya devam etmeleri gerektiği ifadesine tepki gösterdi.

Kazım Garipabadi’nin attığı tweette şu ifadelerde bulundu:

“Eski UAEA Başkanı Yukiya Amano 30 Ocak 2019’da yaptığı bir konuşmada, nükleer doğrulama faaliyetleri konusunda ajans üzerinde baskı yapma çabalarının tam ters sonuç verdiğini ve son derece zararlı olduğunu açıklamıştı”

Garipabadi’nin paylaşımında ilaveten, “Amano'nun hangi ülkeden bahsettiği artık belli. Ajans bağımsız, tarafsız ve profesyonel kalmalıdır. Tüm uluslararası toplumun çıkarlarına zararlı olan ajansa karşı bu baskıları hepimiz reddetmeliyiz” denildi.