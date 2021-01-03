Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani'den 'mutasyonlu koronavirüs' uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan korona tedbirlerinin ülke genelinde başarılı bir şekilde uygulandığını anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, şu anda İran’daki korona durumunun iyi olduğunu söyledi.

İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüse dair Ruhani, İran halkına ve ilgili yetkililere hitap ederek, şunları kaydetti:

“Bu virsüe dikkat etmeliyiz. Aksi takdirde tekrar kontrol etmesi çok zor olan büyük bir sorunla karşı karşıya kalbiliriz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız."

Cumhurbaşkanı Ruhan, ülkede koronavirüs test sayısının artırıldığını belirterek, bunun durumu kontrol etmede çok etkili olduğunu dile getirdi.

İran: Uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20 seviyesine çıkaracağız

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, konuk olduğu devlet televizyonunda ülkenin nükleer programına dair yaptığı açıklamda, "Çok yakında uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20 seviyesine çıkaracağız." dedi.

Salihi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Viyana'daki İran temsilcisine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ulaştırılmak üzere bir mektup gönderildi. UAEA denetçilerinin mühürlenmeyi kaldırmalarını istedik. Ajans denetiminde yakın bir gelecekte uranyum gaz kapsülünü değiştirmek zorundayız."

Ali Ekber Salihi, "Biz devletin hizmetçisiyiz elimiz tetikte. Komutan emri vermelidir. Çok hızlı işe başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Zarif: İsrailli ajanlar Trump'ı savaşa sokmak istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'tan gelen yeni istihbarat, İsrailli ajan-provokatörlerin, Trump'ı sahte bir savaş nedeni ile karşı karşıya bırakmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'a "Tuzağa karşı dikkatli ol." diye seslenen Zarif, İran'a karşı herhangi bir saldırının sonuçlarının özellikle İsrail için ağır olacağı uyarısında bulundu.

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 45 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 438'e, vaka sayısının da 1 milyon 237 bin 474'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 981'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 4 bin 326'ya ulaştığı bilgisini verdi.