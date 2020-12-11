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11 Ara 2020 10:30

İranlı yetkili:

Analiz yapmak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun görevi değil

Analiz yapmak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun görevi değil

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin İran açıklamasına tepki gösterdi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin İran açıklamasına tepki göstererek, "Herhangi bir değerlendirme ve analiz yapmak UAEA Kurumu'nun nükleer anlaşma ile ilgili verilen görevin dışındadır." dedi.

Garipabadi, "Kurumun tek görevi, nükleer anlaşma kapsamındaki eylemleri denetlemek, doğrulamak ve güncel raporlar sunmaktır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi, Çarşamba gecesi Sky News'e verdiği özel demeçte, İran hakkında şunları ileri sürmüştü:

"İran, uranyum zenginleştirmeyi artırma ve denetimleri azaltma tehditlerini uygulamamalı çünkü bu adımlar İran'ı nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden daha da saptırıyor."

News Code 1891044

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