  1. Azerbaycan
11 Oca 2021 10:21

Moskova'daki Karabağ görüşmesi öncesi Erivan'da eylem

Moskova'daki Karabağ görüşmesi öncesi Erivan'da eylem

Başkent Erivan'da bazı Ermeni muhalif partileri bugün Başbakan Nikol Paşinyan’ın Moskova ziyaretini engellemeye çalışacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunu bugün Moskova’da görüşecek.

"Report.az"da yer alan habere göre, bazı Ermeni muhalif partileri bugün Başbakan Nikol Paşinyan’ın Moskova ziyaretini engellemeye çalışacak.

Ermenistan Vatan Partisi üyesi Arsen Babayan, sosyal medya üzerinden, “Hainin (Paşinyan) Moskova'ya gitmesini engellemek için saat 8. 00'de Zvartnoch havaalanı yakınında olacağım. Vatanımız kaybolmaması için bana katılın” çağrısında bulundu.

News Code 1891720

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