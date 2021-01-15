  1. Azerbaycan
15 Oca 2021 17:06

Aliyev, Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı

Aliyev, Fuzuli'de yeni havalimanının temelini attı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa ziyareti sırasında Füzuli-Şuşa karayolu ve Füzuli kentinde yeni inşa edilecek olan havalimanının temelini attı.

AA'ya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli-Şuşa karayolu ve Fuzuli havalimanının temel atma törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Aliyev, havalimanının uluslararası olacağını ve yapımının yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi. 

Fuzuli ile Şuşa'nın birbirine yakın mesafede bulunduğunu belirten Aliyev, buraya havalimanı yapmalarının başlıca amacının yurt dışından gelecek misafirlerin Şuşa'ya daha rahat şekilde ulaşmalarını sağlamak olduğunu kaydetti. 

İşgalden kurtarılan bölgelerde ikinci uluslararası havalimanını da ya Kelbecer ya da Laçın'da inşa edeceklerini bildiren Aliyev, "Büyük dönüş başlıyor. Çalışmalara start verildi. Düşmanı kısa sürede kovduğumuz gibi ata yurdumuz olan Karabağ'ı da kısa sürede yeniden kuracağımıza eminim." dedi. 

News Code 1891826

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