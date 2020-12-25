Tahran ile Bakü yakında tercihli ticaret anlaşması imzalayacak

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün video konferans aracılığıyla ülkenin Doğu Azerbaycan valisi ve bu eyaletin iş adamları ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Tahran'a yaptığı son ziyaretine değinen Musevi, “İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Azeri Bakan, ülkesinin İranlı firmaların Karabağ'ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası sürecinde aktif rol almasını istediğini belirtti.” dedi.

Musevi, “Dün Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı ile görüştüm. Azeri tarafı İran’la işbirliği anlaşması imzalamak istediğini söyledi.” ifadesini kullandı.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

“Azerbaycan Cumhuriyeti'nde demiryolu ve sanayi sitesi inşaatı, tıbbi ilaç, gıda ürünleri traktör ve otobüs üretimi dahil olmak üzere uygulanmakta olan yaklaşık 15 büyük ulusal projemiz var.”

Büyükelçi Musevi, Tahran ile Bakü arasında tercihli ticaret anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.

İran’ın Bakü Büyükelçisi, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dost ülkelerden özellikle İran’dan Karabağ’ın yeniden inşasına katılmaya davet etti. Bu konu doğrudan ve dolaylı olarak İran’a bildirilmiştir.” diye konuştu.