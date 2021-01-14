Azerbaycan'dan İran'a Dağlık Karabağ teşekkürü

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi bugün Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Bu görüşmede Musavi, "Dost bir ülke olan Azerbaycan'da elçi olarak görev yapmaktan memnuniyet duyarım. İki ülke arasında özellikle askeri alanda ilişkileri geliştirmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla kutlayan Büyükelçi Musevi, iki ülke arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesinin bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanı Zakirov da söz konusu görüşmede, Tahran'ın Karabağ konusundaki duruşu için İran'a teşekkür etti. Orgeneral Zakirov, İranlı Büyükelçi Musevi'den İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'ye selamlarını iletmesini istedi.

Azerbaycan-İran ilişkilerinin gelişmesinde iki ülke liderleri görüşmelerinin önemli rol oynadığını kaydeden Zakirov, karşılıklı askeri işbirliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Askeri işbirliğinin genişletilmesinin ele alındığı görüşmede, iki ülkenin askeri yetkililerinin karşılıklı görüşmelerinin organize edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakü'de gerçekleşen görüşmede, ikili askeri işbirliğinin son durumu, askeri-teknik, askeri eğitim ve askeri tıp alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuları konuşulurken bölgesel sorunlar da masaya yatırıldı.