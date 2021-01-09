  1. Ekonomi
9 Oca 2021 10:34

Büyükelçi Musevi:

Azeri yetkililer ile Karabağ'ın yeniden inşasını görüştük

Azeri yetkililer ile Karabağ'ın yeniden inşasını görüştük

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Organizasyonları Başkanı Mammad Musayev ve Devlet Motorlu Yollar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Memmedov ile görüştü.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu (İşveren) Organizasyonları Başkanı Mammad Musayev ve Azerbaycan Devlet Motorlu Yollar Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Memmedov ile görüştü.

Bu görüşmede, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerdeki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki özel sektör bağlarının güçlendirilmesi, ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması ve uygulanabilir çözümlerin sunulması üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İranlı firmaların Dağlık Karabağ'ın yeniden inşa sürecine katılımının masaya yatırıldığı görüşmede Musevi, İran İslam Cumhuriyeti'nin hizmet ve mühendislik şirketlerinin yetenekleri ve deneyimleri hakkında Azeri tarafına bilgi verdi.

İran'ın Bakü Büyükelçisi, dün gece Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Azeri yetkililer ile Karabağ'ın yeniden inşasını görüştüklerini bildirmişti.

News Code 1891655

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