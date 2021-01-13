  1. Azerbaycan
13 Oca 2021 15:14

Azerbaycan G20 zirvesine davet edildi

Azerbaycan G20 zirvesine davet edildi

Dünyanın ekonomik olarak en büyük 20 ülkesinin liderlerinin bir araya geldiği G20 zirvesine Azerbaycan da davet edildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Azerbaycan, İtalya'nın başkanlığını yaptığı G20 zirvesine katılım daveti aldı.

G20 Liderler zirvesi, 30-31 Ekim 2021'de başkent İtalya’nın başkenti Roma'da yapılacak. İtalya Başbakanı Conte, ülkesinin G20 Dönem Başkanlığı'nın 2 Ekim 2020 itibarıyla başladığını açıklamıştı.

G20'nin daimi üyeleri arasında; Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve AB bulunuyor.

News Code 1891786

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