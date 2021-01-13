Azerbaycan G20 zirvesine davet edildi

Yeni Şafak'ın haberine göre Azerbaycan, İtalya'nın başkanlığını yaptığı G20 zirvesine katılım daveti aldı.
G20 Liderler zirvesi, 30-31 Ekim 2021'de başkent İtalya’nın başkenti Roma'da yapılacak. İtalya Başbakanı Conte, ülkesinin G20 Dönem Başkanlığı'nın 2 Ekim 2020 itibarıyla başladığını açıklamıştı.
G20'nin daimi üyeleri arasında; Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve AB bulunuyor.
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