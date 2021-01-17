  1. Ekonomi
17 Oca 2021 15:58

İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu düzenlenecek

İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu düzenlenecek

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran-Azerbaycan 14. Ortak Ekonomik Komisyonunun yarın Tahran'da düzenleneceğini bildirdi. 

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi attığı bir tweette, İran ve Azerbaycan arasında yarın ulaşım, enerji, sanayi, ticaret, iletişim, yeni teknolojiler, sağlık, tedavi, sosyal, kültürel, tarım turizmi, bankacılık ve sigorta alanında Ortak Ekonomik Komisyonunu düzenleneceğini bildirdi.

İran-Azerbaycan 14. Ortak Ekonomik Komisyonu Bakü'den gelen ekonomik heyetin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek.

İki ülke arasındaki 13. Ortak Ekonomik Komisyonu Mart 2020’de Bakü’de düzenlenmişti.

News Code 1891867

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