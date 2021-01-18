Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar Bağdat'da

Türk medyasına göre, Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüşecek olan Bakan Akar, birçok Iraklı yetkili ile bir araya gelecek. Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede işbirliği ele alınacak" ifadelerine yer verildi.

Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor.