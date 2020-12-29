Fransa'dan Hafter'e çağrı: Libya için askeri bir çözüm yok

Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeden ayrılmasını ve Birleşmiş Milletler'in gözetiminde siyasi sürecin devam etmesini sağlayan 23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Libya'daki tarafları ateşkes sürecini desteklemeye ve Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda üzerinde anlaşma sağlanan 24 Aralık 2021 seçimlerine odaklanmaya davet etti.

Halife Hafter, Libya'nın bağımsızlığının 69. yıldönümü vesilesiyle perşembe günü yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 'işgalci bir ülke' olarak tanımlamış ve kuvvetlerini "Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya" çağırmıştı.

Hafter'in sözleri üzerine Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir." yanıtını vermişti.

Libya'da esir değişimine başladı

Libya, Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli hükümet ile General Halife Hafter öncülüğündeki silahlı grupların iktidar çatışmalarına sahne oluyor.

Türkiye Trablus hükümetini desteklerken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Hafter safında yer alıyor.

Libya'da savaşan taraflar iki ay önce Cenevre'de imzaladıkları ateşkes anlaşması kapsamında Birleşmiş Milletler aracılığı ile esir takası yaptı.

Kaynak: Euronews