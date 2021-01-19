İran-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacak

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Twitter üzerinden Tahran'da düzenlenen İran-Azerbaycan 14. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nı değerlendirdi.

Musevi'nin yaptığı paylaşımda, "Dün iki dost ve komşu ülke olan İran ve Azerbaycan arasındaki en verimli ekonomik komisyonlarından biri gerçekleşti.

Toplantıda kalan projelerin çoğusunun tamamlanmasına karar verildi, özellikle İranlı şirketlerin Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarına katılımı için yeni bir sayfa açıldı. Ayrıca bölgesel konularda işbirliği fırsatı sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de katılmıştı.