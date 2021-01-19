İran ve Azerbaycan'ın ulaştırma alanındaki işbirliği artacak

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami dün Tahran'da düzenlenen 14. Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı sırasında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştü.

Bakan İslami, Azerbaycan'ın İran için bölgede stratejik bir ortak olarak olduğunu belirterek, iki ülke yetkililerinin ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme kararlılığına değindi.

İslami, "Astara-Astara demiryolu projesinin tamamlanması ve iyileştirilmesi, Rusya, Gürcistan ve diğer ülkeler arasında dünyanın açık sularında demiryolları ile mal geçişini kolaylaştırabilir'' dedi.

İki yetkili bu görüşmede, karayolu ve demiryolu ile mal taşımacılığı alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması gereğini vurguladı.

İran ile Azerbaycan, dün demiryolu yük taşımacılığı kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştı