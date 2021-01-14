Tahran'da Karabağ’ın yeniden inşa süreci ele alındı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov ile bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan, son Dağlık Karabağ savaşı sırasında İran’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlatarak, “Karabağ krizi 30 yıl sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bir anlaşma temelinde sona erdi. Umarım gerginliğin son bulmasıyla bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına tankıklık ederiz.” dedi.

İran ve Azerbaycan ekonomik ilişkilerini geliştirme konusunda kayda değer potansiyele sahip olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, bunun ortak menfaatler doğrultusunda daha etkin kullanılması gerektiğini bildirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, İran ile Azerbaycan arasındaki parlamento işbirliğini güçlendirmenin önemine değindi.

Dağlık Karabağ’ın yeniden inşa sürecine dair Emir Abdullahiyan, “İranlı firmalar teknik ve mühendislik alanında yüksek potansiyeline sahiptir. Bunlar inşa süresinde yer alabilir.” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, Siyonist Rejim’in Azerbaycan topraklarında varlık göstermesinin bölgenin barış ve güvenliğine aykırı olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov de bu görüşmede, Karabağ savaşı sırasında İranlı üst düzey yetkililerinin özellikle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı İran’a teşekkür etti.

Bünyad Hüseyinov, iki dost ve komşu ülke arasındaki işbirliğini genişletme gereğini de vurguladı.

