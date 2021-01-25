Zarif, Aliyev'in 6'lı platform teklifini memnuniytle karşıladı

İkili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bu görüşmede Zarif, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Bakü hükümeti ve Azerbaycan halkını tebrik etti.

İlham Aliyev’in bölgesel 6’lı platform teklifini olumlu karşılayan Zarif, İran’ın bölgede barış, istikrar ve huzurun tesisine katkı sağlayacak herhangi bir sürece yardım etmeye ve bölgesel işbirliğe hazır olduğunu söyledi.

Zarif, son günlerde Tahran'da düzenlenen İran-Azerbaycan 14. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın verimli geçtiğini ifade ederek, İran’ın Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imar sürecine aktif olarak katılmak istediğini bildirdi.

Cumhrubaşkanı Aliyev de söz konusu görüşmede, Tahran'ın Karabağ konusundaki duruşu için İran'a teşekkür etti.

Tahran-Bakü ilişkileri hakkında Aliyev, "Azerbaycan ile İran arasındaki mevcut işbirliğinin seviyesinden çok memnunuz." dedi.

Zarif, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayram ile görüştü

Dışişleri Bakanı Zarif görüşme sonrası Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayram ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Zarif, son günlerde yaptığı açıklamada, bölge ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerin gündeminde Dağlık Karabağ meselesi olacağını belirterek, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını aktarmıştı.