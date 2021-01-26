İran, 6’lı platform adlı planı destekliyor

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi kişisel Twitter hesabından şöyle bir yazı paylaştı:

“Düşmanlık ve rekabetten işbirliği ve dostluğa kadar.”

Musevi’nin paylaşımında şu ifadeye yer verildi:

“Tahran, İran, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan’ı kapsayan 6’lı platform (Altı Taraflı Bölgesel İşbirliği Girişimi) adlı planı destekliyor.”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere Bakü'ye girmişti.

Bu görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bölgesel 6’lı platform teklifini olumlu karşılayan Zarif, İran’ın bölgede barış, istikrar ve huzurun tesisine katkı sağlayacak herhangi bir sürece yardım etmeye ve bölgesel işbirliğe hazır olduğunu söylemişti.