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13 Mar 2021 08:50

İran-Azerbaycan ilişkileri Bakü'de ele alındı

İran-Azerbaycan ilişkileri Bakü'de ele alındı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Başkanı Ferid Şefiyev ile görüştü.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, dün Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Başkanı Ferid Şefiyev ile görüştü.

Büyükelçi Musevi dün akşam Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün İran ile Azerbaycan'ın düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri arasında daha yakın işbirliğinin yapılması hususunda Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Başkanı ile çok yapıcı bir görüşme yaptık." dedi.

Musevi, "Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler konusunda düşünürlerin yeni gerçeklere dayanan derin ve doğru bir analitik görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

News Code 1893087

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