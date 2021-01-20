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20 Oca 2021 10:16

Blinken'den Türkiye açıklaması: Yeni yaptırım konusuna bakacağız

Blinken'den Türkiye açıklaması: Yeni yaptırım konusuna bakacağız

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye'yi "sözce müttefik" olarak tanımlayarak, görevi sırasında Ankara'ya daha fazla yaptırımın gerekli olup olmayacağını gözden geçireceklerini söyledi.

Türkiye'nin bir müttefik gibi davranmadığını belirten Blinken, "Bizim sözde stratejik müttefikimizin, en büyük stratejik rakibimiz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilebilir değil." dedi.

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ilgili bir soruya Blinken ayrıca "Mevcut yaptırımların etkisinin ne olduğuna bakıp, daha fazlasına (yaptırım) gerek olup olmadığına karar vermemiz gerek. Türkiye bir müttefik ama birçok alanda müttefik gibi davranmıyor. Bu bizim için çok zor bir durum." cevabını verdi.

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken, Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada salt çoğunluğun oyunu alması durumunda ülkenin 71. dışişleri bakanı olacak.

Kaynak: Euronews

News Code 1891950

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