İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, küresel istikbara karşı direniş cephesinin merkezinde olan İran’ın düşmanı geri püskürttüğünü ifade ederek, “Düşman, Yemen ve Suriye’de hezimete uğradı. Duyarlı milletimiz düşmanın psikolojik savaşına yenik düşmedi.” dedi.

Tümgeneral Selami, ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımlara ilişkin, şunları kaydetti:

“Onlar ekonomik savaş ve maksimum baskıya başvurdular ve hiçbir çabadan kaçınmadılar, ancak milletimiz gücüne güç katarak düşmanı yalnızlaştırdı. Azami baskı düşmanın bir sloganı değildi, onlar var güçleriyle savaş alanında bulunuyorlardı ama İran ulusu yaptırımların etkisini azalttı. Milletimiz yaptırımlar etkisiz hale gelmedikçe düşmanın kısıtlamaları asla kaldırmayacağını biliyor."

Burada katılımcılara hitap eden Tümgeneral Selami, "Sizler nükleer anlaşmaya gerek duymuyorsunuz çünkü onsuz da ayakta durabildiniz. Dayanağımız Amerika değil, çünkü rızkımızı veren ABD değil” ifadesini kullandı.

ABD'deki Kongre baskını olayları sonrası yaşananları değerlendiren Tümgeneral Selami, “Düşman nerede? Düşman şu anda ABD Kongresi’ni korumaya odaklanmış durumda ve Kongre binası ABD’lilerin siperi haline gelmiştir.” diye konuştu.