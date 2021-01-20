ABD'de Biden için yemin töreni düzenlendi

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için başkent Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında düzenlendi.
Ülke tarihinde emsali görülmemiş yoğun güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde, Kongre binasının batı kanadında kurulan platformda başlayan törene sınırlı sayıda davetli katıldı.
Görev süresi bugün sona eren Başkan Donald Trump, törene katılmayıp sabah Florida'daya gitti, Yardımcısı Mike Pence, Kongre üyeleriyle törene katılanlar arasında yer aldı.
ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris, Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.
ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.
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