Trump'ın Senato'daki azil yargılaması 8 Şubat'ta başlayacak

Senato Genel Kurulu'nda konuşan Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Demokratların, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu eski Başkan Donald Trump'ın yargı sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

25 Ocak Pazartesi günü Temsilciler Meclisi'nin kendilerine azil maddesini göndereceğini hatırlatan Schumer, "Hem Temsilciler Meclisi'ndeki iddia makamı hem de savunma makamı hukuki tezlerini hazırlamak için yeterli zamana sahip olacaklar. 8 Şubat haftasında taraflar, hazırladıkları dosyaları sunmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Senato'da başlayacak yargılama takvimine göre gelecek pazartesi günü Temsilciler Meclisi, daha önce kabul ettiği Trump'ın azline yönelik maddeyi Senatoya gönderecek. Söz konusu madde pazartesi akşamı Senato Genel Kurulu'nda okunacak.

Trump'ın yargılanmasında jüri görevi görecek olan senatörler, 26 Ocak Salı günü bu görevleri için yemin edecekler ve aynı gün Trump'a yargı süreci için davetiye gönderilecek.

Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a, Temsilciler Meclisi'nin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Çok az sayıda Cumhuriyetçi senatör Trump aleyhinde oy kullanabilir

Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Senatodaki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senato'daki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi.

Kaynak: Sputnik