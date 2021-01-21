Zarif: Trump ve Pompeo tarihin çöplüğüne atıldılar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad zarif, sosyal medya hesabı Twitterdan yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun tarihin çöplüğüne karıştıklarını belirtti.

Zarif, attığı tweette şunları kaydetti: “Trump, Pompeo ve onların ortakları tarihin çöplüğüne atıldılar; ancak ABD'nin devlet terörizmi ile hedef alınan General Süleymani ve Trump hükümetinin insanlık dışı cinayetleri sonucu ağır yaralar alan, hayatlarını kaybeden ve gıda ve ilaçtan mahrum bırakılan binlerce kişinin hatırası her zaman hafızalarda kalacak. Washington’a yeni gelenler belki bir ders alabilir”