Japonya ve ABD savunma bakanlarından kritik görüşme

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ve göreve yeni atanan ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in Japonya saati ile bu sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi. Görüşmede Kishi'nin Japonya kontrolünde bulunan ancak Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirmeye yönelik girişimleri konusunda Pekin'in politikalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

İkilinin Japonya'yı ABD'nin savunma şemsiyesi altına alan Japonya-ABD Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nın 5. maddesinin Senkaku Adaları'nı kapsadığı konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Kaynak: İHA