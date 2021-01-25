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25 Oca 2021 09:36

Biden ve Macron telefonda İran'ı görüştü

Biden ve Macron telefonda İran'ı görüştü

ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede İran nükleer anlaşması konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 46. başkanlığı görevine gelen Biden, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Biden'ın Macron'a ABD'nin "en eski müttefiki" Fransa ile ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme konusundaki sözünü yinelediği aktarıldı.

İki liderin, iklim değişikliği, Covid-19, küresel ekonomik iyileşme gibi ortak sorunları ele almada, yakın iş birliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada; Çin, Orta Doğu, Rusya ve Sahel gibi dış politika önceliklerinde birlikte çalışmak konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

İki lider İran nükleer anlaşmasını da telefond görüştü.

News Code 1892071

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