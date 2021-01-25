Hiçbir taraf İran-Çin ilişkilerini etkileyemez

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün video konferans yöntemiyle Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı ile görüştü.

İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Galibaf, "Üçüncü ülkeler ve küresel koşullar İran ile Çin arasındaki dostane ilişkileri kötü yönde etkileyemez.” dedi.

Galibaf, iki ülke liderlerinin karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Tüm alanlardaki yakın ilişkilerimiz işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde devam edecektir." ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı, koronavirüs salgınına karşı mücadele alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesine ve ortak aşı üretimine vurgu yaptı.

İran ve Çin parlamentolarının çeşitli bölgesel ve ikili alanlarda yapıcı ve etkin bir işbirliğine sahip olduğuna dikkati çeken Galibafi, parlamento işbirliğinin gelecekte de devam edeceğini söyledi.

Çin yetkili de bu görüşmede, ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı tek taraflı yaptırımları kınayarak, ülkesinin korona ile mücadele ve ortak COVID-19 aşısı üretimi konusunda işbirliği yapmak istediğini kaydetti.