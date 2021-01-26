Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'in Bakü ziyaretinin bölge için önemli sonuçları olacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Hatipzade, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın bugün video konferans yöntemiyle Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı ile görüşeceğini duyurdu.

Zarif'in bölge ziyareti

Sait Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in mevkidaşlarıyla görüşmek üzere bölge ülkelerine ziyaretinin başlandığını belirterek, Zarif’in hafta sonu Türkiye’ye gideceğini bildirdi.

Zarif'in Bakü'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınacağını belirten Hatipzade, "Bölgenin ikili ve çok taraflı ilişkilere ihtiyacı var. Bu kritik ziyaretin barışa geçiş sürecinde olan bölge için çok önemli sonuçları olacaktır." açıklamasında bulundu.

Daha önce Bakü ile ile sınır meseleleri, siyasi, ticari ve ekonomik işbirliği konusunda ciddi ve önemli anlaşmalar yapıldığını dile getiren Hatipzade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'ın en önemli komşularından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD yaptırımları

Hatipzade, ABD yaptırımlarının kaldırılması durumunda İran’ın yapacağı eylemleri hakkında, “Henüz yeni bir gelişme olmamıştır. Ancak tutumumuz daha önce söylediğimiz gibidir. ABD ve anlaşmadaki diğer tarafların yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz. Bu gerçekleşmeyene kadar ve yaptırımlar kaldırılmayana kadar İran tarafından hiçbir şey olmayacak” dedi.

Endonezya'da durdurulan tankerler

Hatipzade, İran ve Panama bandıralı ‘Horse’ ve ‘Frea’ adlı petrol tankerinin Endonezya’da durdurulmasına ilişkin olarak “Endonezya hükümetinden daha fazla bilgi bekliyoruz çünkü bununla ilgili bazı çelişkili bilgiler aldık, elbette bu teknik bir konu ve bu sorunlar gemicilikte her zaman var olmuştur” ifadesini kullandı.

Zarif, Aliyev'in 6'lı platform teklifini memnuniytle karşıladı

İkili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bu görüşmede Zarif, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Bakü hükümeti ve Azerbaycan halkını tebrik etti.

İlham Aliyev’in bölgesel 6’lı platform teklifini olumlu karşılayan Zarif, İran’ın bölgede barış, istikrar ve huzurun tesisine katkı sağlayacak herhangi bir sürece yardım etmeye ve bölgesel işbirliğe hazır olduğunu söyledi.

Zarif, son günlerde Tahran'da düzenlenen İran-Azerbaycan 14. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın verimli geçtiğini ifade ederek, İran’ın Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imar sürecine aktif olarak katılmak istediğini bildirdi.

Cumhrubaşkanı Aliyev de söz konusu görüşmede, Tahran'ın Karabağ konusundaki duruşu için İran'a teşekkür etti.

Tahran-Bakü ilişkileri hakkında Aliyev, "Azerbaycan ile İran arasındaki mevcut işbirliğinin seviyesinden çok memnunuz." dedi.

İran'da 1 milyon 171 bin 70 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 309 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 481'e, vaka sayısının da 1 milyon 379 bin 286'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 171 bin 70'e ulaştığı bilgisini verdi.