İran ile imzalanan nükleer anlaşma kutsal değil

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, “Batı Cephesi İran milletinin haklarını tanımalı ve nükleer anlaşmanın bizim için kutsal bir anlaşma olmadığını, aksine yaptırımların kaldırılması şartıyla İran tarafından kabul edildiğinin farkında olmalıdır” dedi.

Galibaf, “ABD’nin nükleer anlaşymaya dönüp dönmeyeceği bizim için önemli değil. Önemli olan yaptırımların kaldırılmasıdır. Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirerek tüm yaptırımları kaldırdığında İran da yükümlülüklerini yerine getirecektir.” ifadesinde bulundu.

Galibaf sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce de söylediğim gibi Biden’in de imzası bizim için bir garanti değil. Obama-Biden yönetiminin deneyimi, yaptırımların kağıt üzerinde kaldırılmasından memnun olmamamız gerektiğini gösterdi. İran halkı, ihtiyaçlarını karşılamak için petrolümüzü satıp satışından elde ettiğimiz para birimini resmi bankacılık mekanizması aracılığıyla kullanabildiğimizde yaptırımların kaldırıldığına inanacaktır. Böylesi durumda İran da anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirecek.”