İran Meclisi Başkanı, Bağdat'taki terör saldırısını kınadı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf,Bağdat’taki terör saldırısı nedeniyle Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi’ye taziye mesajı gönderdi.

Galibaf'ın kaleme aldığı mesajda, Bağdat’taki saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek,” İran İslam Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadelede Bağdat ile işbirliğini sürdürecek ve Irak'ı güçlü biçimde desteklemeye devam edecektir.

İslami Şura Meclisi olarak uğursuz terör olgusuna karşı mücadele alanında gerekli yasal zeminin sağlanması için Irak meclisi ile işbirliğine hazır olduğunu ifade etmek istiyoruz” denildi.

Terör saldırısını şiddetle kınayan Galibaf, olayda hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve aileleri için de sabır diledi.

Irak güvenlik makamları, Bağdat'taki saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.