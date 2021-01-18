Amerikan-Siyonistlerin planı İslam ülkelerini parçalamak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün düzenlenen "Filistin" başlıklı webinarda yaptığı konuşmada, "Siyonist terör rejiminin başta Gazze Şeridi olmak üzere masum Filistin halkına karşı işlediği cinayetler hafızalardan asla silinmeyecek. Tüm bu cinayetler, İslam dünyasındaki bazı liderlerin, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kurumlarının sessiz kalmasıyla işleniyor." dedi.

Gazze’ye yapılan kuşatmayı “21. yüzyılda insanlık için acı bir trajedi” olarak nitelendiren Galibaf, "Bugün Filistin konusunda hepimiz sorumluyuz ve en az insani ve İslami görevimiz. Dolayısıyla Filistin'e karşı yapılan zulmü bağırarak dünyaya duyurmalıyız." ifadesini kullandı.

Galibaf, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikan-Siyonist ekseni, bölgedeki İslam ülkelerini parçalama senaryosunu Filistinlileri ana topraklarından atma, Mescid-i Aksa’yı tahrip etme ve Kudüs’ü Yahudileştirilme planı ile paralel olarak sürdürüyor.

Hiç kuşkusuz İslam dünyası bu tehlikeli komployu engellemezse Siyonistler, normalleşme sürecini akladıktan sonra İslam dünyasını parçalamak için bir sonraki adımını atacaklardır."

Devamı geliyor...