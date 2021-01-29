Güvenliği sağlamanın yolu bölge ülkeleri arasında işbirliği yapmaktır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün akşam kişisel Twitter hesabından Arapça olarak yaptığı bir paylaşımda komşu ülkere seslenerek, “Saygıdeğer komşularımız, bölgenin güvenliğini yeniden düşünme fırsatımız var” dedi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Silah satın almak veya depolamakla güvenlik sağlanmayacağını biliyoruz. Huzur ve güvenlik sağlamanın tek yolunun bölge ülkeri arasında kapsamlı bir işbirliği yapmaktan geçiyor ve İran her zaman bu işbirliğini yapmaya hazır olduğunu ilan etmiştir”