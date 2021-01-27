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27 Oca 2021 09:10

Dışişleri Bakanı Zarif Ermenistan'da

Dışişleri Bakanı Zarif Ermenistan'da

Azerbaycan ve Rusya'daki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geldi.

Bölgesel ziyaret kapsamında dün akşam saatlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, burada yaptığı açıklamada, "Komşu ülke Ermenistan İran’ın eski bir dostudur. Bakü ve Moskova temaslarında özellikle  11 Ocak'ta Moskova'da yapılan üçlü liderler zirvesinin ardından Azerbaycan ve Rusya liderleriyle çok taraflı işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Bölgesel işbirliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin gelişmesi için uygun bir zemin hazır olduğunu kaydeden Zarif, "Bu tür işbirliği bölgede barış ve istikrara katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Zarif, "Erivan'da Sayın Paşinyan ve Ermeni mevkidaşımla iki ülke arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkileri görüşeceğiz." diye konuştu.

News Code 1892121

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